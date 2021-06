Sensatie op Copa America: Colombiaan scoort wereldgoal, discutabele gelijkmaker van Brazilië en winning goal in 100ste (!) minuut

Copa AmericaBrazilië heeft ook zijn derde wedstrijd op de Copa America gewonnen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Alle doelpunten hadden wel iéts om het lijf. Colombia opende de score met een fabelachtige omhaal, de gelijkmaker van Firmino was voer voor heel wat discussie én de winning goal van Casemiro viel pas in de tiende (!) minuut van de extra tijd.

De Seleçao zat tegen Colombia lang in vieze papieren door een fenomenaal doelpunt van Luis Diaz, die al na tien minuten de score opende met een prachtige omhaal. Lastige opdracht voor Neymar en co, die hun eerste twee groepsmatchen vlot hadden gewonnen.

De fenomenale openingsgoal van Luis Diaz:

Het gastland kwam pas in de 78ste minuut op gelijke hoogte via Roberto Firmino, al was om die goal érg veel te doen. De Colombianen waren furieus en stormden massaal op scheidsrechter Néstor Pitana af, omdat in de aanloop naar die treffer de bal tegen de Argentijnse arbiter aan was gekomen.

Normaal gesproken wordt het spel dan stilgelegd en volgt een scheidsrechtersbal. Pitana liet echter doorgaan, waarna Firmino de 1-1 binnenkopte. Ook na bestudering van de videobeelden liet Pitana, die in 2018 nog de WK-finale floot, begaan.

De controversiële gelijkmaker van Firmino:

Volledig scherm Het onbegrip bij Colombia was groot na de gelijkmaker. © AP

Het mes ging in het ultieme slot nog wat dieper in de Colombiaanse wonde. Want alsof het nog niet erg genoeg was, kopte Casemiro in de 100ste (!) minuut na een hoekschop van Neymar de winnende treffer voor Brazilië binnen: 2-1 en de Seleçao het delirium nabij.

De ontgoocheling en woede was achteraf groot bij Colombia. “Het is triest dat we op zo’n manier de wedstrijd verliezen, terwijl we zo goed hebben gespeeld tegen één van de beste teams ter wereld”, zei vleugelspeler Juan Cuadrado. “Een scheidsrechter met zoveel ervaring, die op een WK heeft gefloten, maakt een fout en verpest zo voor ons de wedstrijd. We zijn dat moment niet meer te boven gekomen.”

In dezelfde groep speelden Ecuador en Peru 2-2 gelijk, waarbij Ecuador een 2-0-voorsprong uit handen gaf. Met negen punten is Brazilië al zeker van een plek in de kwartfinales, Colombia met vier punten ook. Peru heeft eveneens vier punten, Ecuador en Venezuela staan op twee punten. Vier van de vijf landen uit beide poules gaan door. Zondag zijn er de laatste wedstrijden in groep B: Brazilië-Ecuador en Venezuela-Peru.

De winning goal van Casemiro:

