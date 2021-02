Sebastián Abreu tekent voor 30ste (!) club in carrière en stelt eigen wereldrecord scherper

Sinds begin 2018 prijkt Sebastián Abreu in het Guinness World Records Book als de profvoetballer die voor de meeste clubs uitkwam. Toen werd het Chileense Audax Italiano zijn 26ste werkgever. Drie jaar en even veel clubs later zit ‘El Loco' nu al sinds november zonder ploeg. Maar Marca meldt dat daar verandering in komt.

Ellenlang cv

Abreu vertelde aan de Spanse krant dat hij werkt aan een comeback bij het Braziliaanse Athletic Club. Trainer Fabio Mineiro ziet alvast de meerwaarde van de clubhopper in: “Ondanks zijn leeftijd heeft hij het Athletic-profiel. Hij is professioneel en zal het merk Athletic internationaal doen groeien."

Zo voegt Abreu dus een dertigste club toe aan zijn ellenlange cv. Daarop prijken ook nog onder andere Deportivo La Coruña, Real Sociedad en Beitar Jeruzalem. Daarnaast was de globetrotter vooral actief in Zuid-Amerika. In 70 interlands scoorde hij 26 keer voor Uruguay, waaronder de beslissende penalty in de strafschoppenreeks in de kwartfinale van het WK 2010 tegen Ghana.