Scorende Lukaku is vijfde Belgische ‘wereldkampioen’: Chelsea wint WK voor clubs na late penaltygoal tegen Palmeiras

WK voor clubsKai Havertz, de man die de Champions Leaguefinale in mei besliste, was opnieuw de finaleheld. Romelu Lukaku speelde meer dan zijn rol met de opener. Chelsea won in Abu Dhabi zijn eerste WK voor clubs tegen Palmeiras (2-1). De eerste trofee voor ‘Big Rom’ in het blauwe shirt, de laatste die nog ontbrak in de prijzenkast van eigenaar Roman Abramovich.

Chelsea was Chelsea in de finale. Hetzelfde beeld dat we al het hele seizoen zien: veel controle, veel balbezit, maar zo weinig creativiteit. Openingen forceren lijkt zo moeilijk voor The Blues.

Tot de opener van Lukaku was het een match om snel te vergeten. De vele Brazilianen op de tribune hielden er echter de sfeer in. Qua gezelligheid won Palmeiras harten.

Lukaku was in Abu Dhabi Lukaku. Makkelijk had hij het niet. Hij won veel duels, passte secuur, maar leed ook geregeld balverlies. Met die een voorzet in zijn richting, van Hudson-Odoi, deed hij was hij moest doen.

Koppen is nooit zijn sterkte geweest, maar hij is erin gegroeid. Met een stevige kopslag kopte hij raak. De bank van Chelsea was in extase. Zijn trainer incluis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een belangrijke stap richting vergiffenis leek gezet. Alleen gooide Chelsea de voorsprong snel weg. Handsbal van Thiago Silva in de zestien. Veiga zette de strafschop om. Alles te herdoen.

Een kwartier voor tijd haalde Tuchel een moegestreden Lukaku naar de kant. De winner zou niet van zijn voet komen.

Verlengingen moesten de beslissing brengen. Hands in de zestien bleek daarin cruciaal. Deze keer kreeg Chelsea de strafschop. Kai Havertz zette die feilloos om en trapte Chelsea, acht maanden na de Champions Leaguetriomf, opnieuw naar de zevende hemel.

Glorie voor ‘The Blues’. Chelsea heeft in die 19 jaar onder Russische eigenaar Roman Abramovich nu alle prijzen gewonnen die er te winnen vallen in het voetbal: vijf keer de Premier League, twee keer de Champions League, twee keer de Europa League, de FIFA World Club Cup, de UEFA Super Cup, drie keer de League Cup en twee keer de Community Shield.

De cirkel is rond. Ook voor aanvoerder César Azpilicueta. De enige binnen de club die elke trofee won.

Een accolade die Lukaku in het feestgedruis waarschijnlijk weinig kan schelen. Voor het tiende seizoen op rij rondde Lukaku de kaap van 10 goals voor zijn club in alle competities. Hij is momenteel clubtopschutter bij Chelsea, maar daar verwachten ze straks minstens dubbele cijfers.

‘Big Rom’ is de vijfde Belg met de beker op zijn erelijst. Thibaut Courtois triomfeerde in 2018, in zijn eerste jaar bij Real Madrid. Voorlopig de enige landgenoot die in een finale ooit in de basis stond. Divock Origi viel in 2019 in bij winnaar Liverpool, Thomas Vermaelen in 2015 bij Barcelona. Daniel van Buyten bleef bij Bayern in 2013 op de bank.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.