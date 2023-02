Scorende Dessers knikkert AS Roma uit Italiaanse beker, Mourinho opvallend kalm: “Geleerd om niet te klagen na nederlaag”

Buitenlands voetbal Ronaldo wil statement maken en eiste aanvoer­ders­band voor droomde­buut tegen Messi, sjeiks betalen torenhoge bedragen voor tickets

Wat in de lucht hing en menig voetbalfan hoopte, wordt werkelijkheid: Cristiano Ronaldo debuteert komende donderdag in Saoedi-Arabië tegen Lionel Messi. In de oefenmatch tegen PSG draagt de 37-jarige vedette de aanvoerdersband - volgens Spaanse media een eis tijdens de contractonderhandelingen.

17 januari