Schreuder en Ajax moeten Johan Cruijff Schaal na doelpuntenkermis aan PSV laten, gewezen Antwerp-target Til scoort er drie

Johan Cruijff SchaalPSV heeft op spectaculaire wijze de Johan Cruijff Schaal gewonnen. In een zeer doelpuntrijk duel wonnen de Eindhovenaren met 3-5 van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Johan Bakayoko, een 19-jarige Belg, stond in de basis bij PSV. Gewezen Antwerp-target Til was de grote man met een hattrick.

De ploeg die aanvankelijk heer en meester was en de tegenstander meerdere malen tot wanhoop dreef, blijft met lege handen achter. En dat terwijl het PSV in het eerste half uur nog de eerste prijs hard afhandig leek te maken na de afgang van vorig seizoen (0-4). Ajax had al een paar schotjes gelost toen Steven Bergwijn na een kwartier spelen zijn visitekaartje afgaf. Hij zette zijn voormalige werkgever na zijn recordtransfer op achterstand.

Ajax drukte door, zonder nog eens te bijten. De Amsterdammers waren echter feller en vonden veel makkelijker de vrije man, terwijl bekerwinnaar PSV de bal amper in de ploeg wist te houden. Dat veranderde in het laatste kwartier.

Erger nog, sterspeler Cody Gakpo kreeg telkens de tijd en ruimte om de bal voor doel te brengen. En daar kwam plots de zwakte van de kampioen met een relatief kleine defensie tegen sterke koppers als Luuk de Jong en Guus Til aan het licht. Laatstgenoemde profiteerde andermaal, door eerst Wijndal af te troeven en op slag van rust PSV zelfs op voorsprong te koppen. Daarbij kwam Gorter, die in tegenstelling tot de pas herstelde Remko Pasveer een groot deel van de voorbereiding keepte, dramatisch uit. De jonge sluitpost bokste niet de bal, maar Daley Blind tegen de vlakte en mocht zich voor de tweede keer omdraaien.

Volledig scherm Owen Wijndal en Alfred Schreuder. © Photo News

Dat zou Gorter nog drie keer doen. Ajax kwam via Antony na een fraaie aanval over links, met Wijndal opnieuw als aangever, nog langszij, maar betaalde ook in de tweede helft de prijs voor het gestuntel achterin. Zo leidde Gorter, die een ver schot van Armando Obispo loste, een nieuwe voorsprong van PSV in. Gakpo was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken.

Niet veel later stond de Ajax-defensie Til een schietkans toe. Opnieuw met fatale gevolgen, aangezien zijn poging maar half werd gekraakt en over Gorter het doel in stuiterde. Invaller Mohammed Kudus bracht de spanning nog terug door ook in zijn vierde opeenvolgende wedstrijd te scoren, en fraai ook, maar het hielp Ajax niet. Een nieuwe comeback werd een hels karwei toen de ingevallen debutant Calvin Bassey na ingrijpen van de VAR al snel met rood van het veld werd gestuurd. Aan het laatste sprankje hoop maakte een PSV-invaller, Xavi Simons, met een handige en fraaie goal, definitief een eind: 3-5.

