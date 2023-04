Schorsing en boete voor Vanzeir na racisme-incident, maar coach New York Red Bulls houdt de deur voor hem open: “Maar het zal tijd vergen om hem weer te integreren”

updateHet racisme-incident rond Dante Vanzeir zindert nog steeds na bij New York Red Bulls. De club heeft in een verklaring bekend gemaakt dat de Belgische aanvaller voor zes reguliere Major League Soccer-wedstrijden wordt geschorst. Ook mag hij totdat de schorsing is voltooid niet deelnemen aan de Lamar Hunt U.S. Open Cup, MLS NEXT Pro-games en oefenwedstrijden. Daarnaast heeft de MLS hem een boete opgelegd en is hij verplicht deel te nemen aan aanvullende, door de League opgelegd trainings- en opleidingssessies en een herstelprogramma.

Dat maakte de club bekend in een verklaring die op Twitter gedeeld werd. Hoe hoog de boete is die Vanzeir moet betalen, is niet bekendgemaakt.

New York Red Bulls-coach Gerhard Struber kreeg eerder op de dag op zijn persconferentie al een hoop vragen over de spits, voor wie Strubers deur naar eigen zeggen nog steeds open staat. “Jonge spelers maken fouten. We willen hem helpen, maar het zal tijd vergen om hem weer in de groep te integreren", zei hij toen.

Dante Vanzeir zal zich de start van zijn Amerikaans avontuur anders voorgesteld hebben. De voormalige spits van Union ligt zwaar onder vuur in Amerika na een incident, waarbij hij een tegenstander van San Jose (Jeremy Ebobisse) racistisch bejegend heeft. Het onderwerp domineerde ook de persconferentie van coach Gerhard Struber in aanloop naar de wedstrijd tegen Houston Dynamo. “Het waren zware dagen”, blies de Oostenrijker.

“Dit is een nieuwe situatie in mijn carrière als coach. Ik voel me schuldig ten opzichte van de spelers, de fans en mijn staf. Het is nu mijn plicht om iedereen weer bij elkaar te brengen. Gisteren hadden gesprek met de fans - dat ging de goede richting uit. We hebben ook met Jeremy Ebobisse van San Jose kunnen spreken. Het was een goed gesprek.”

Volledig scherm © Getty Images / USA TODAY Sports via Reuters Con / USA TODAY Sports via Reuters Con

Stap opzij

Vanzeir besliste eerder al in samenspraak met New York Red Bulls om voorlopig een stap opzij te zetten. “Dante had veel spijt. Hij heeft zijn ploegmaats toegesproken en zijn verontschuldigingen aangeboden. Mijn deur staat nog steeds open voor hem. Jonge spelers maken fouten. We willen hem helpen, maar het zal tijd vergen om hem weer in de groep te integreren. Er zullen veel gesprekken nodig zijn en hij zal moeten werken aan zijn gedrag.”

Verdediger Sean Nealis, een ploegmaat van Vanzeir, sloot zich bij die woorden aan. “Hij zal een lange weg moeten afleggen om ons vertrouwen opnieuw te winnen.”