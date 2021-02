Scholes waarschuwt Man United voor Januzaj: “Hij is nog altijd heel getalenteerd”

Copa del Rey Barcelona speelt weinig klaar en verliest van Sevilla in heenwed­strijd Copa del Rey

10 februari Als Koeman en co de finale van de Copa del Rey willen halen, zullen ze nog serieus uit hun pijp mogen komen. De Spaanse grootmacht verslikte zich in de heenwedstrijd in een sterk Sevilla. Via een heerlijke sologoal van Jules Koundé en een droge knal van ex-Barçaspeler Ivan Rakitic werd het 2-0 voor Sevilla. FCB speelde te weinig klaar en bracht Sevilla eigenlijk nooit echt in verlegenheid. Lionel Messi wrong al vroeg in de partij de grootste kans de nek om. De terugwedstrijd staat 3 maart op de agenda, en daar zal Barcelona opnieuw nood hebben aan een klein mirakel.