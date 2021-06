Schandaal op de Copa América: “Vidal en zes andere Chilenen kregen vrouwelijk gezelschap over de vloer in spelershotel”

De Chilenen waren lang niet onaardig begonnen aan hun Copa América, die afgewerkt wordt in Brazilië. In de openingswedstrijd werden Lionel Messi en Argentinië in bedwang gehouden, terwijl er op speeldag twee met het kleinste verschil werd gewonnen van Bolivië. En dus achtten enkele spelers het naar verluidt al het moment voor een feestje. Zo zouden zeven spelers, allen titularis, vrouwelijk gezelschap hebben uitgenodigd op hun kamers in het Gran Hotel Odara, waar de hele selectie verblijft. De meest ronkende namen die het feestje mee in gang zouden hebben gestoken: Arturo Vidal, Gary Medel en Eduardo Vargas.