Schandaal op Copa América: “Vidal en zes andere Chilenen kregen vrouwen over de vloer in hotel” - Kapitein Bravo: “Kapper kwam op bezoek”

Copa AméricaHet Chileense voetbal davert op z’n grondvesten. Middenin de Copa América zouden zeven spelers van de nationale ploeg - waaronder absolute sterspeler Arturo Vidal - vrouwelijk gezelschap hebben uitgenodigd in het spelershotel. Intussen stonden kapitein Claudio Bravo en trainer Martin Lasarte al de pers te woord. Zij geven toe dat bepaalde spelers de coronaregels hebben geschonden, maar over vrouwelijk bezoek hebben ze het niet. Integendeel...

De Chilenen waren lang niet onaardig begonnen aan hun Copa América, die afgewerkt wordt in Brazilië. In de openingswedstrijd werden Lionel Messi en Argentinië in bedwang gehouden, terwijl er op speeldag twee met het kleinste verschil werd gewonnen van Bolivië. En dus achtten enkele spelers het naar verluidt al het moment voor een feestje. Zo zouden zeven spelers, allen titularis, vrouwelijk gezelschap hebben uitgenodigd op hun kamers in het Gran Hotel Odara, waar de hele selectie verblijft. De meest ronkende namen die het feestje mee in gang zouden hebben gestoken: Arturo Vidal, Gary Medel en Eduardo Vargas.

Hoe dan ook zal dit allemaal zijn sporen nalaten. Martín Lasarte, de bondscoach, zou volgens de Chileense pers zijn belhamels zonder pardon opnieuw naar Chili sturen en hij zou er ook aan denken de eer aan zichzelf te houden. Niet in het minst omdat het al de tweede keer is in een paar dagen tijd dat zijn selectie negatief in het nieuws komt. Zo schonden Vidal en Medel, voor de match tegen Bolivië van afgelopen vrijdag, de coronaregels... door een kapper naar het hotel te laten komen. ‘t Kwam hen op een boete van 30.000 dollar te staan.

Intussen spraken Chileens aanvoerder Claudio Bravo en bondscoach Lasarte de pers toe over het voorval. Zij geven toe dat de coronaregels (opnieuw) zijn geschonden. Maar vrouwelijk gezelschap? Daar reppen ze met geen woord over. Bravo: “Er is een kapper langsgekomen. Dat was niet slim in de huidige corona-omstandigheden. We geven onze fouten toe en accepteren de gevolgen. Nu moeten we hieruit leren.” Lasarte vult aan: “We zullen de prijs betalen. Hopelijk leren we nu ook uit deze situatie. Welke invloed dit zal hebben? Dat zullen we na de match zelf zien.”

Chili speelt vanavond om 23u (onze tijd) tegen Uruguay, maar ‘t is dus nog maar zeer de vraag of dat met bovengenoemde namen zal zijn...

Volledig scherm © EPA