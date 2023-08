Nu ook Neymar komt: alles wat u moet weten over de Saudi Pro League. Wie zijn de sterren? Hoeveel verdienen ze? Waar kan je kijken?

Hoe AC Milan toch ‘winst’ boekt op Charles De Ketelaere bij uitleen­beurt van 26 miljoen aan Atalanta

Eén assist voor 33 miljoen. Een kostprijs van 21.621 euro per minuut. Een verhuur met aankoopoptie onder die originele prijs. Of zo lijkt het toch. Want ondanks amper rendement zou AC Milan straks toch een ‘meerwaarde’ kunnen boeken op floptransfer Charles De Ketelaere. Duikt u mee in een cursus boekhouden en economie?