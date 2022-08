Sambavoetbal, hattrick Bergwijn maar ook Belgisch tegendoelpunt: Ajax maakt brandhout van Groningen

Het startschot voor een voetbalshow werd gegeven door Antony, die op rechts onmiddellijk dolde met zijn tegenstander. Een paar minuten later was het al raak toen Bergwijn de bal na een borstaanname in het dak van het doel ramde. Het wachten was op de tweede Amsterdamse treffer. Daar kreeg Ajax ook voldoende kansen toe, maar tien tellen nadat de zoveelste om zeep werd geholpen, stond het 1-1. En wel via Cyril Ngonge. Onze landgenoot rondde een counter knap af.