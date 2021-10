Saelemaekers verlengt contract bij AC Milan tot midden 2026

Buitenlands voetbal Football Talk. Charleroi zonder Nicholson tegen Genk? Club hoeft Ferran Torres in CL niet te vrezen - Thierry Henry debuteert als co-commenta­tor

21:13 Lucas Hernandez lijkt gewoon inzetbaar te zijn voor Bayern München in de Bundesliga-topper van zondag tegen Bayer Leverkusen en de Champions League-confrontatie met Benfica drie dagen later. De Fransman riskeert in Spanje een gevangenisstraf wegens het niet naleven van een contactverbod van zes maanden, dat hem werd opgelegd omdat hij in 2017 zijn vriendin geweldadig had behandeld. Toen ze na hun huwelijk terugkeerden was die termijn nog niet verstreken. De speler tekende wel beroep aan tegen de straf.