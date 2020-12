Sá Pinto krijgt ook Braziliaanse traditieclub Vasco da Gama niet op de rails, waarna hij het mag uitleggen aan enkele kleerkasten

Vorige week, na de 0-1-nederlaag tegen Defensa y Justicia die meteen ook de uitschakeling in de Copa Sudamericana betekende, lieten de fans al van zich horen. Maar intussen ging het dus van kwaad naar nog veel erger. Afgelopen zondag gingen Sá Pinto en dezijnen met de billen bloot in de de uitwedstrijd bij Grémio (4-0), waardoor de Braziliaanse traditieclub is weggezakt naar de 17de plaats in de Brasileirão. Tijd om tot actie over te gaan, zo dachten enkele zware jongens van supportersclan Ira Jovem. Want zij hebben natuurlijk niet veel trek in een avontuur in de Braziliaanse tweede klasse.