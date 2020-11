“Ryan Giggs gearresteerd op verdenking van mishandeling vriendin”

Het incident zou zich volgens The Sun zondagavond hebben afgespeeld in zijn woning in Manchester. De politie bevestigde in een verklaring dat agenten een melding hadden gekregen waarbij een vrouw van rond de dertig lichtgewond was geraakt. “Een 46-jarige man is gearresteerd”, aldus de politie in de verklaring. Verdere details werden niet gegeven, maar alles wijst dus richting Giggs.