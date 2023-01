Ronaldo zou 200 miljoen euro krijgen om reclame te maken voor WK in Saudi-Arabië (en dat zullen ze in Portugal niet graag horen)

Maakt Cristiano Ronaldo zijn debuut in Saudi-Arabië tegen eeuwige rivaal Lionel Messi? Rudi Garcia heeft verklaard dat de Portugees mogelijk zal aantreden in een vriendschappelijke wedstrijd met een combinatieteam tegen Paris Saint-Germain. Het oefenduel tegen PSG staat op 19 januari in het Saudische King Fahd Stadium op het programma. “Als Ronaldo dan debuteert, zal het niet in het shirt van Al-Nassr zijn. De combinatieploeg bestaat uit spelers van Al-Nassr én Al-Hilal”, zei coach Rudi Garcia tegenover ‘L’Équipe’. Garcia was niet te spreken over de timing van het oefenduel, aangezien Al-Nassr drie dagen later een competitiewedstrijd tegen Ettifaq speelt.