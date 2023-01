Ronaldo wil statement maken en eiste aanvoerdersband voor droomdebuut tegen Messi, sjeiks betalen torenhoge bedragen voor tickets

Buitenlands voetbalWat in de lucht hing en menig voetbalfan hoopte, wordt werkelijkheid: Cristiano Ronaldo debuteert komende donderdag in Saoedi-Arabië tegen Lionel Messi. In de oefenmatch tegen PSG draagt de 37-jarige vedette de aanvoerdersband - volgens Spaanse media een eis tijdens de contractonderhandelingen.

Zijn debuut in het shirt van Al-Nassr is het niet. De ploeg die in het King Fahd Stadium tegen Paris Saint-Germain aantreedt is immers een combinatie-elftal van spelers van Al-Nassr én Al-Hilal. Gedoopt: Riyadh ST XI. Maar Ronaldo zal wel zijn eerste minuten maken in Saoedi-Arabië. Met veel zin wordt uitgekeken naar zijn entree.

PSG is bezig aan een commerciële trip door het Midden-Oosten. Een sponsorovereenkomst die al langer vastlag, met dus ook een match tegen spelers van de twee topclubs uit Saoedi-Arabië. Toeval wil dat Ronaldo nu bij een van die twee speelt. En hij pas komende donderdag - door een schorsing - zijn eerste minuten kan en zal maken.

2,5 miljoen euro

Volgens Mundo Deportivo hebben ze er alles aan gedaan om Ronaldo in topvorm aan de aftrap te krijgen. Dat doet hij als aanvoerder. Volgens datzelfde Spaanse medium had ‘CR7' namelijk - naast het lucratieve contract van 200 miljoen euro per jaar - nog een bijzondere eis tijdens de onderhandelingen. Ronaldo drong er namelijk op aan om de kapiteinsband te mogen dragen in de match tegen Lionel Messi. Oefenmatch of niet, in wat wel eens hun laatste onderling duel zou kunnen worden wil de Portugees een statement maken. Namelijk tonen dat hij allesbehalve versleten is.

Er werden al twee miljoen aanvragen voor een ticket gedaan. In het King Fahd Stadium is er plaats voor 67.000 fans. Voor een confrontatie Ronaldo-Messi hebben de sjeiks veel centen over. De VIP-tickets gaan voor torenhoge bedragen de deur uit. Op eentje werd liefst 10 miljoen riyals (2,4 miljoen euro) geboden. Met dat speciale ticket krijg je wel een meet and greet met de spelers en mag je zelfs binnen in de kleedkamers. Een vastgoedzakenman is momenteel de hoogste bieder. Het geld gaat integraal naar een liefdadigheidsfonds.

36 keer speelden Ronaldo en Messi eerder tegen elkaar. Zestien keer won Messi, Ronaldo elf maal. In die rechtstreekse confrontaties scoorde Messi (22) één keer meer dan Ronaldo (21). ‘CR7' weet wat gedaan...

