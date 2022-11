Ronaldo praat in felbesproken interview over bijna-transfer naar City en overleden zoontje: “Zijn assen staan in een kapelletje in mijn huis”

Buitenlands voetbalGisteravond werd het eerste deel uitgezonden van het controversiële interview van Cristiano Ronaldo bij Piers Morgan. Ronaldo had het daarin onder meer over zijn overleden zoontje en zijn bijna-transfer naar Manchester City in 2021. “Maar Sir Alex Ferguson had de sleutel in handen.”

Doorheen de week werden teasers gelost van het veelbesproken interview met Piers Morgan. Daarin haalde Ronaldo stevig uit naar coach Ten Hag, de eigenaars van Manchester United en het feit dat de club niet geloofde dat zijn dochtertje in het ziekenhuis lag.

Gisteravond werd het eerste deel van het volledige interview uitgezonden. Met daarbij enkele nieuwe elementen. Het ging onder meer over Ronaldo’s privéleven en meer bepaald over het verlies van zijn pasgeboren zoontje in april. “Dat was waarschijnlijk het moeilijkste moment van mijn leven sinds het overlijden van mijn vader. Het was ook vreemd, want met Bella kregen we wel een dochtertje. Ik wist niet of ik moest lachen of wenen - emotioneel was het om gek te worden. Een heel moeilijke periode voor Georgina en mij.”

De andere kinderen van Ronaldo begrepen weinig van de situatie. “Georgina en ik kwamen thuis van het ziekenhuis en onze kinderen vroegen waar de andere baby was. Na een week zijn we eerlijk geweest en hebben we gezegd dat Angel in de hemel was. Door die situatie ben ik closer met hen geworden. Zachter, ook. De assen van Angel staan beneden in mijn huis in een klein kapelletje, samen met de assen van mijn vader.”

Nieuw was ook dat Ronaldo vertelde over zijn transfersoap in 2021. En dat hij bijna bij stadsrivaal Manchester City zat. “Eerlijk: ja ik stond dicht bij City”, bekende Ronaldo. “Ze hebben hard geprobeerd mij te halen. Er werd veel gesproken. Maar mijn geschiedenis lag bij United. Je hart en gevoelens maken het verschil. En Sir Alex Ferguson natuurlijk ook. Ik denk dat hij de sleutel had. Hij zei me dat ik onmogelijk naar City kon gaan. Hij heeft met die woorden een impact gehad.”

Poster verwijderd op Old Trafford Gisteren gingen opmerkelijke beelden rond waarop een enorme poster van Ronaldo op de buitenmuren van Old Trafford werd verwijderd. Een duidelijk signaal van de club? Mogelijk. Al melden Engelse media dat het altijd de bedoeling was om de poster weg te halen en te vervangen door reclame voor de finale van de Rugby League World Cup - komend weekend.

Volledig scherm De poster van Cristiano Ronaldo werd gisteren verwijderd. © Twitter/AFP