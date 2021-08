Ronaldo neemt afscheid van Juventus-fans: “Ik zal altijd een van jullie zijn”

“Vandaag vertrek ik bij een geweldige club, de grootste in Italië en zeker een van de grootste in heel Europa. Ik heb mijn hart en ziel gegeven voor Juventus en ik zal altijd van de stad Turijn houden. Tot mijn laatste dagen”, begon Cristiano Ronaldo zijn post op sociale media.

“De ‘tifosi bianconeri’ hebben me altijd gerespecteerd en ik probeerde dan weer voor hen te vechten, in elke wedstrijd, elk seizoen, elke competitie. Uiteindelijk kunnen we allemaal terugkijken en beseffen dat we geweldige dingen hebben bereikt. Niet alles wat we wilden, maar toch. We hebben samen een behoorlijk mooi verhaal geschreven.”