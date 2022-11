Ronaldo naar Burnley? Vincent Kompany lacht voorstel, tot grote hilariteit in studio, met rake oneliner weg

Cristiano Ronaldo is op zoek naar een club. Het huwelijk met Manchester United is voorbij . Omdat zijn tweede periode bij United ook in schril contrast stond met de eerste, is de vraag wie hem nog zal binnenrijven.

De 37-jarige Portugees - die 500.000 pond (577.000 euro) per week verdiende bij United - is in ieder geval vrij om te gaan en staan waar hij wil. Over zijn volgende club wordt druk gespeculeerd. Trekt Ronaldo naar de woestijn of de Amerikaanse MLS? Of ambieert hij alsnog een nieuw Champions League-avontuur? Een sentimentele terugkeer naar Sporting Lissabon behoort evenzeer tot de mogelijkheden.