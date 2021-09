Ronaldo lost Messi af als grootverdiener, Eden Hazard sluit top tien

Ronaldo zal dit seizoen 125 miljoen dollar (106,5 miljoen euro) opstrijken. Het grootste deel daarvan, 70 miljoen dollar, bestaat uit het salaris en de bonussen die CR7, die Juventus verliet, bij zijn nieuwe club Manchester United verdient. De rest (55 miljoen dollar) is afkomstig uit commerciële deals. Slechts drie atleten halen volgens Forbes nog meer uit sponsoring: tennisser Roger Federer (90 miljoen dollar of 76,7 miljoen euro), basketter LeBron James (65 miljoen dollar of 55,4 miljoen euro) en golfer Tiger Woods (60 miljoen dollar of 51,1 miljoen euro).