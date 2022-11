Ronaldo bevestigt dat hij vorige zomer voor 350 miljoen naar Saoedi-Arabië kon: “Héél moeilijk om te weigeren, maar ik was gelukkig in Manchester”

Champions League “De medische staf maakte zich een beetje zorgen”: Pep Guardiola verklaart waarom hij Haaland bij diens 'homecoming’ naar de kant haalde

Erling Braut Haaland (22) heeft zijn oude liefde geen pijn kunnen doen. De Noorse vedette van Manchester City kreeg wél respect in Dortmund, maar een goal was hem in de 45 minuten die hij speelde niet gegund. Het relaas van een avondje Haaland-watchen.

26 oktober