Romelu Lukaku verlost Chelsea met winner na moeizame FA Cup-avond tegen Luton Town

Bommetje net voor de wedstrijd moest beginnen: niet de FA Cup, maar wel de verkoop van Chelsea door Roman Abramovich was ‘talk of town’ in Luton. Romelu Lukaku kreeg van coach Thomas Tuchel nog eens zijn kans, al acteerde ook hij slap in het matchbegin. Groot nieuws, het doet iets met een mens. En dan moest een rasechte Engelse cupavond nog goed en wel beginnen.

Want na amper twee minuten stond Luton al op voorsprong. Bij Chelsea waren ze er even met hun gedachten niet bij en Burke klom hoger dan alles en iedereen op een hoekschop. De Hatters zaten op rozen en het duurde even vooraleer Chelsea in de match kwam. Gaandeweg kwam het er toch van: Niguez hing de bordjes gelijk nadat Werner zich vergaloppeerde.

Even leek Chelsea helemaal orde op zaken te stellen, maar Lukaku zag zijn inzet geweerd na een prima save van Luton-invallersdoelman Isted. Geen goal voor de Rode Duivel, wel een tweede voor de thuisploeg. Na een prima eentijdsaanval vond Cornick oog in oog met Kepa het gaatje: 2-1. Werk op de plank voor Lukaku en co in de tweede helft.

De Blues kwamen de kleedkamer uit zoals ze die na de eerste helft waren binnengegaan: zonder motivatie en gevaar. Luton was scherper in de duels en maakte het Chelsea in de eerste twintig minuten van de tweede helft aardig lastig. Uit het niets bevrijdde Timo Werner Chelsea van die vervelende 2-1 achterstand. De Duitser bleef na een goeie voorzet ijzig koel en legde de bal keurig in het mandje.

En dan was het nog aan die andere geplaagde Chelsea-aanvaller: Romelu Lukaku. Onze landgenoot stond een klein kwartier voor tijd op de juiste plaats bij een lage voorzet van Werner. Het was omzeggens zijn eerste balcontact in de zestien van de tweede helft, maar ze kon tellen. Chelsea bekert verder in de FA Cup, al zal deze avond toch vooral herinnerd worden als diegene waarop Roman Abramovich verkondigde Chelsea te verkopen.

