Romelu Lukaku traint weer buiten en zit mogelijk dit weekend al in de selectie

Buitenlands voetbal Al Sadd zet puntjes op de i: “Xavi heeft een contract voor twee jaar en is volledig gefocust op de club”

Het leek een uitgemaakte zaak, maar Al Sadd is niet van plan coach Xavi zonder slag of stoot naar FC Barcelona te laten vertrekken. De club maakt in een kort statement duidelijk dat de Spanjaard tot nader order gewoon in Qatar blijft.

30 oktober