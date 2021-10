Romelu Lukaku telt af vanop de massagetafel

De Rode Duivel wil na zijn enkelblessure zo snel mogelijk weer paraat staan. Bij Chelsea rekenen ze op een inactiviteit van nog minstens een week. Lukaku miste zaterdag Norwich (7-0) en ook Southampton morgen in de League Cup komt te vroeg. Hoe snel hij weer speelklaar is, hangt af van zijn reactie op de behandelingen. “Het kan zijn dat het langer duurt voor hij terug is. Het kan ook dat hij sneller weer beschikbaar is. Maar zijn blessure is niks om ons grote zorgen over te maken”, vertelde coach Thomas Tuchel in een laatste update.