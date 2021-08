Romelu Lukaku speelt zondag wellicht Londense derby en geeft eerste interview: “Drogba heeft me goed voorbereid”

Buitenlands voetbalNa de verplichte quarantaineperiode is Romelu Lukaku eindelijk klaar om zich bij de groep te vervoegen. Vandaag legde hij een PCR-test en fotosessie (zie beelden hierboven en -onder) af, morgen zal hij voor het eerst meetrainen bij zijn nieuwe club - vandaag heeft Chelsea een dag vrij. “Drogba heeft me goed voorbereid”, vertelt Lukaku in zijn eerste interview aan de clubmedia.

In zijn eerste interview praat Lukaku onder meer over zijn goede verstandhouding met Chelsea-icoon Didier Drogba. “Onze relatie betekent de wereld voor mij. We praten niet zomaar een keer per maand, hé. Ik hoor hem regelmatig. We zitten samen in een groepschat en praten dus geregeld. De voorbije dagen heb ik nog vaker met hem gebeld. Ik had veel vragen over het huidige Chelsea en hij kent nog veel mensen hier. Hij heeft me dus goed voorbereid op mijn transfer. Het is nu zaak om de spelers en coach nóg beter te leren kennen en zo snel mogelijk klaar te zijn om te spelen.”

Dat hij veel veranderd is in vergelijking met de Lukaku die tien jaar geleden arriveerde bij Chelsea, vertelt hij. “Ik voel me completer. Ik heb mijn kwaliteiten als spits op alle vlakken bijgeschaafd. Dat wil ik ook blijven doen. Beter worden, tot in de details. Ik hoop het team zoveel mogelijk te helpen. Ze moeten op me kunnen rekenen.”

Quote Ik ben een leider, ja. Maar ik verbind ook mensen. ‘I’m a gel person’. Romelu Lukaku

Chelsea heeft Lukaku gehaald als een van dé leiders in de ploeg. “Ik ben een leider, ja. Maar ik verbind ook mensen. I’m a gel person. Ik zorg ervoor dat iedereen vertrouwen voelt. Dát is mijn manier van leiden. Bij Inter en de Belgische nationale ploeg zorgde ik ervoor dat al m’n ploegmaats precies wisten wat ze moesten doen. Als we een moeilijk moment kennen tijdens een wedstrijd, dan kunnen mijn teamgenoten op mij rekenen. Ik zal hen altijd aanmoedigen, maar nooit verbaal afmaken. Ik blijf altijd positief. Dat is belangrijk.”

Chelsea kan komende zondag wellicht rekenen op Lukaku voor de Londense derby tegen Arsenal. “We zullen kijken of we hem in een paar dagen goed genoeg kunnen voorbereiden op de volgende wedstrijd. Ik denk dat de kans groot is dat we hem dan op het veld zien staan”, vertelde Chelsea-T1 Thomas Tuchel afgelopen weekend.

Terwijl Inter-fans een muurtekening bekladden met het woord ‘verrader’ probeerde Romelu Lukaku met een open brief goodwill te kweken. Hij bedankte Inter en zijn supporters: “Ik hoop dat jullie mijn beslissing om naar Chelsea te gaan begrijpen. Dit is de kans van m’n leven. Ik denk dat het op dit moment in mijn carrière de kans is waarvan ik altijd droomde. Eén ding weet ik zeker, en dat is dat ik altijd een Interista zal zijn. Zonder jullie zou ik niet de speler of man zijn die ik vandaag ben. Bedankt uit de grond van mijn hart. Voor altijd Forza Inter.”

De volledige brief van Lukaku:

“Beste Inter-fans,

Bedankt...

Bedankt om van me te houden als één van jullie.

Bedankt om mij en m’n familie een thuis te geven in Milaan.

Bedankt voor de dagelijkse onvoorwaardelijke steun en liefde.

Bedankt om me na het eerste seizoen nóg meer te motiveren.

Toen ik bij Inter arriveerde, voelde ik meteen dat ik het goed zou doen bij deze club.

De liefde en ontvangst die ik voelde op de luchthaven van Malpensa waren de start van een prachtig verhaal.

Ik maakte er mijn missie van om jullie nooit teleur te stellen toen ik het shirt van Inter droeg.

Ik heb me 100% ingezet op elke training en elke wedstrijd om jullie trots te maken.

Ons eerste seizoen eindigde op de pijnlijkst mogelijke manier, maar jullie gaven me de kracht om door te gaan en te blijven pushen, wat we als team deden. Dat is waarom we kampioen zijn geworden.

Ik hoop dat jullie mijn beslissing om naar Chelsea te gaan begrijpen. Dit is de kans van m’n leven en ik denk dat het op dit moment in mijn carrière de kans is waarvan ik altijd droomde.

Eén ding weet ik zeker, en dat is dat ik altijd een Interista zal zijn. Zonder jullie zou ik niet de speler of man zijn die ik vandaag ben.

Bedankt uit de grond van mijn hart.

Ik hou van jullie,

Heel erg bedankt,

Voor altijd Forza Inter.

Romelu.”

