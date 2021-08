Romelu Lukaku prijkt op heel wat voorpagina’s buitenlandse kranten: “Romination”

De buitenlandse media zagen hoe Lukaku meteen zijn stempel drukte bij The Blues. In de Londense derby tegen Arsenal scoorde hij na veertien minuten de openingsgoal en was hij de hele wedstrijd alom tegenwoordig. Ook coach Tuchel was opgetogen met de prestatie van zijn nieuwe nummer negen. Het is duidelijk dat Lukaku meteen zijn stempel heeft gedrukt en heel wat harten heeft veroverd. Zaterdag neemt Chelsea het op tegen Liverpool. Kan Lukaku zich opnieuw onderscheiden? Hij krijgt vaak - al dan niet terecht - kritiek dat hij in topmatchen onzichtbaar is. De Rode Duivel kan komend weekend - op Anfield - het tegendeel bewijzen.