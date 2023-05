Romelu Lukaku mag na sterke invalbeurt Italiaanse beker in z’n prijzenkast zetten

Zijn palmares opsmukken, daar is het Romelu Lukaku dezer dagen om te doen. “Ik ben jaloers op de prijzenkast van Thibaut Courtois”, vertelt de Rode Duivel in zijn documentaire ‘One for all’ die straks uitkomt. In afwachting van het hoofdgerecht op 10 juni in Istanbul - de Champions League-finale tegen Man City - kreeg de Rode Duivel daar woensdagavond de kans toe in de finale van La Coppa Italia tegen Fiorentina.

Lukaku begon opnieuw op de bank. Net als in de Europese halve finales tegen Milan en die in de Coppa tegen Juventus. Als invaller voor Dzeko-Lautaro, het vaste duo van Simone Inzaghi in de belangrijkste wedstrijden, de zes competitiegoals van Romelu in vijf competitiematchen ten spijt.

De avond kon niet slechter beginnen voor Lukaku en Inter. In de derde minuut trapte Nico Gonzalez La Viola op voorsprong. Big Rom wiebelend in de dug-out. Maar nog voor de rust zette Inter orde op zaken. Dzeko miste nog oog in oog met Terracciano, zijn maatje Lautaro zette het Olimpico in vuur en vlam. Met twee goals boog de man in vorm de scheve situatie helemaal om… en was Lukaku goed op weg om na titels met Anderlecht en Inter, het WK voor clubs en een FA Cup met Chelsea nog eens te oogsten.

Volledig scherm © REUTERS

Inter werd na de rust onder de voet gelopen. Inzaghi greep in op het uur. Op het bord prijkte nr. 90, tot groot jolijt van de meegereisde Nerazzurri. Een halfuur kreeg Lukaku, die in minuut 66 verschroeiend uithaalde vanop afstand - pal op de vuisten van Terracciano. Even later vergat Gosens een knappe solo van ‘Big Rom’ af te ronden. ‘Vintage Lukaku’, was de ESPN-commentator enthousiast na de machtsontplooiing van de Rode Duivel.

Inter kreunde tot in de absolute slotfase. Lukaku trok en sleurde, een uitgelezen kans om de match dood te doen kreeg-ie niet. Zonder erg, finaal trok Internazionale de eerste seizoensfinale over de streep.

Lukaku mag zo na woensdagavond alvast een trofee bijplaatsen in nog steeds te lege prijzenkast. En of de Coppa voor hem veel betekenis heeft. “We hebben nog veel doelen dan de Champions League”, verwees hij naar de bekerfinale in gesprek met VTM Nieuws. De Coppa kan alvast aangekruist worden. Al wordt Istanbul over dik twee weken andere koek.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.