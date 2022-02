Romelu Lukaku groot op frontpagina Gazzetta: “Hij wil terug naar Inter” - Omgeving Rode Duivel ontkent

Een dag nadat Lukaku op de bank belandde, pakt la Gazzetta dello Sport fors uit met ‘Big Rom’ op de voorpagina. Dat de Duivel niet gelukkig is in Londen. En dat hij terugwil naar Inter. De roze sportkrant stelt vast dat het hart van Lukaku achtergebleven is in Milaan. Zie ook het explosieve interview met Sky Italia eind december, waarin Lukaku zijn liefde voor Inter uitsprak. “Ik hoop ooit weer in Italië te spelen.”