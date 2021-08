Romelu Lukaku, 11 jaar geleden op Stamford Bridge: “Dromen? Neen, op een dag ga ik hier écht spelen”

BUitenlands voetbalRomelu Lukaku (28) is officieel een Chelsea-speler. In tegenstelling tot zijn eerste passage bij de Londense club komt hij er nu toe als grote meneer. Dat hij altijd al fan is geweest van The Blues, blijkt uit een fragment van ‘De School Van Lukaku’, waarin ‘Big Rom’ als jonge Anderlecht-speler in 2010 gevolgd werd. Paars-wit tweette de beelden nu ook. “Dromen? Neen, op een dag ga ik hier écht spelen.”