“Romelu heeft ons verraden”: Inter-legende Zanetti haalt uit naar Lukaku, die alweer bespot wordt door Juve-fans

Zijn toekomst is nog een vraagteken, maar Romelu Lukaku (30) blijft voorpaginanieuws in Italië. Dit keer haalt de Rode Duivel de front van ‘La Gazzetta dello Sport’ door een scherp interview met Inter-legende en -vicevoorzitter Javier Zanetti. “We zijn heel teleurgesteld in hem.”

Waar voetbalt Romelu Lukaku volgend seizoen? Een open vraag, waar niemand voorlopig het antwoord op weet. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels heeft alleszins geen toekomst meer bij Chelsea, de club waarvan hij tot op de dag van vandaag nog steeds eigendom is. Lukaku mocht niet mee op tournee in de Verenigde Staten en moest apart trainen. Gisteren sloeg nieuwe coach Mauricio Pochettino de deur definitief dicht door onze landgenoot geen rugnummer toe te kennen.

En ook een nieuw verblijf bij Inter behoort niet meer tot de mogelijkheden na een flirt met rivaal Juventus - dat verhaal is intussen bekend. Lukaku hielp de ‘Nerazzuri’ in 2020 nog mee aan de landstitel, maar is intussen persona non grata in Milaan. Ploegmaats en fans voelen zich verraden.

‘La Gazzetta dello Sport’ speelt het spel gretig mee. Gisteren voerde de roze sportkrant enkele ex-spelers, ex-trainers en bekende Juve-fans op die zich tegen de komst van Lukaku uitspraken. Dat ‘La Gazzetta’ Lukaku haast dagelijks - en heel vaak negatief - op de voorpagina plaatst, is geen verrassing - de krant heeft haar hoofdzetel in Milaan. Andere Italiaanse media als ‘Tuttosport’, ‘Corriere dello Sport’ en ‘Corriere della Sera’ berichten positiever.

Vandaag is het dus de beurt aan Inter-legende en -vicevoorzitter Javier Zanetti om zijn zegje te doen. Op de voorpagina staat in het groot te lezen: “Romelu heeft ons verraden. We zijn heel teleurgesteld in hem. We hadden een heel ander gedrag van hem verwacht, als professional maar ook als mens.”

Intussen staat Chelsea via tussenpersonen nog steeds in contact met Juventus, dat Lukaku hoopt binnen te halen via een ruildeal waarin ook Dusan Vlahovic betrokken moet worden. Juve hoopt de Serviër aan Chelsea te verpatsen voor Lukaku plus nog 40 à 50 miljoen euro. Probleem: binnen Chelsea is niet iedereen overtuigd van Vlahovic. Hoewel de Londenaren de dure Lukaku zo snel mogelijk van de loonlijst af willen, zijn ze voorlopig niet happig om voor dat bedrag mee te werken aan de constructie.

Lukaku wacht op Juventus en coach Allegri wil hem er absoluut bij, maar dat geldt niet voor de fans. De ultra’s van de curva sud maken met een spandoek nogmaals duidelijk dat ‘Big Rom’ voor hen niet welkom is in Turijn. “Lukaku, blijf in Milaan”, valt er te lezen. “We hebben al een tweede doelman.”

Een soap die ongetwijfeld vervolgd wordt.

De ultra's van Juve zien Lukaku liever niet komen.

