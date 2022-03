Roman Abramovich verkoopt Chelsea en doneert alle opbrengsten aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne

Premier LeagueRoman Abramovich heeft besloten Chelsea te verkopen. Dat maakte de Russische eigenaar bekend in een persbericht dat vanavond gepubliceerd werd. Abramovich kwam onder druk te staan na de Russische invasie in Oekraïne en zijn vermeende nauwe banden met president Vladimir Poetin. Opvallend: Abramovich doneert de integrale opbrengst aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

Roman Abramovich maakte z'n beslissing bekend via een statement op de website van Chelsea. “Ik zou graag willen inpikken op de speculaties in de media de laatste dagen omtrent mijn eigenaarschap van Chelsea FC”, steekt hij van wal. “Zoals ik eerder al aangaf, heb ik steeds beslissingen genomen in het belang van de club. Gezien de huidige situatie, heb ik besloten om de club te verkopen. Ik geloof dat dit het beste is voor de club, de fans, het personeel, de sponsors en de partners.”

Abramovich geeft aan dat hij geen terugbetaling van openstaande leningen eist. “Dit is voor mij nooit over zaken of geld gegaan, maar over passie voor het spelletje en de club. Ik heb mijn team opgedragen een liefdadigheidsorganisatie op te zetten waaraan de opbrengsten van de verkoop gedoneerd zullen worden. Deze organisatie zal ten voordele zijn van alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, zij het voor dringende noden of het herstel op lange termijn.”

2 miljard

“Weet alsjeblieft dat dit een ongelooflijk moeilijke beslissing is om te nemen”, gaat Abramovich verder. “Het doet me dan ook pijn om op deze manier afscheid te moeten nemen van de club. Maar zoals ik al zei: volgens mij is dit het beste voor Chelsea. Ik hoop dat ik nog één keer naar Stamford Bridge kan komen om afscheid te nemen. Het is een privilege geweest om deel uit te maken van Chelsea en ik ben trots op al onze successen. Jullie zitten voor altijd in mijn hart.”

Abramovich is sinds 2003 eigenaar van Chelsea. Via holding Fordstam Limited pompte hij bijna 2 miljard euro in de club. Door die financiële injecties won Chelsea in die periode onder meer vijf keer de Premier League, vijf keer de FA Cup, twee keer de Champions League en de Europa League en een WK voor clubs.

Chelsea is volgens specialisten meer dan 2 miljard waard. Abramovich heeft bij vorige toenaderingspogingen van geïnteresseerde investeerders altijd meer dan het dubbele gevraagd. Onder anderen INEOS-baas Jim Radcliffe klopte een paar jaar geleden aan om de club te kopen.

Volledig scherm Roman Abramovich. © Photo News

Zwitserse miljardair

Abramovich koos zaterdag al de vlucht vooruit door de supervisie van de club over te dragen aan de liefdadigheidsstichting achter de club. Enerzijds om de club te vrijwaren van negatieve publiciteit die er door de oorlog in Oekraïne is ontstaan — Abramovich heeft zakelijke relaties met Vladimir Poetin —, anderzijds om te omzeilen dat de Engelse staat beslag kan leggen op zijn bezittingen, waaronder Chelsea. Nu doet-ie zelf afstand van de Londense club.

De vrees voor harde sancties richting de Russische oligarchen die in Engeland verblijven, was groot sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Daarom gonsde het al enkele dagen van de geruchten over een eventuele verkoop door Abramovich.

Een interview met Hansjorg Wyss stak vandaag het vuur écht aan de lont. De 86-jarige Zwitserse miljardair beweerde dat hij en drie anderen dinsdag een aanbod hebben gekregen om eigenaar te worden van de club waar Romelu Lukaku aan de slag is.

“Net als alle andere oligarchen is ook Abramovich in paniek”, vertelde Wyss aan ‘Blick’. “Hij probeert zijn villa’s in Engeland te verkopen en wil zo snel mogelijk van Chelsea af. Maar de vraagprijs is momenteel te hoog. Als ik de club koop, zal ik dat niet alleen doen. Wel via een consortium van zes à zeven investeerders.”

McGregor toont ‘interesse’

Het vermogen van Wyss wordt geschat op 5,15 miljard euro. Hij richtte in 1977 de onderneming Synthes USA op, een fabrikant van medische hulpmiddelen. In 2012 verkocht hij het bedrijf aan Johnson & Johnson. Hij heeft nu belangen in biotechbedrijven NovoCure en Molecular Partners en investeerde nooit eerder in een sportclub. Samen met Todd Boehly, deels eigenaar van het Amerikaanse baseballclub LA Dodgers, bereidt hij een bod voor.

Ook MMA-kampioen Conor McGregor mengde zich ondertussen op Twitter ook in de verkoop. Het is allesbehalve zeker of hij serieuze interesse toont. McGregor is een supporter van... Manchester United, grote concurrent van Chelsea.

