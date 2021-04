Roma plaatst zich ten koste van moedig Ajax voor halve finales Europa League

Iedereen verwachte een fel startend Ajax, maar de Amsterdammers lieten het balletje rustig van voet tot voet gaan. Het was Roma die op voorsprong kwam, maar Veretout stond buitenspel. Roma had het makkelijker dan verwacht en controleerde de openingsfase. Nadien kwam Ajax via Tadic en Klaasen enkele keren dicht bij de openingsgoal, maar scoren lukte niet. Het balbezit en de betere kansen waren dus voor Ajax, maar we gingen met 0-0 de kleedkamers in.