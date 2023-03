Rode Duivels aan het feest: nieuwe assist Trossard, Carrasco trefzeker, man-in-vorm Openda weer goed voor twee goals

Vincent Kompany, die nu ook vlot wint van Wigan: “Om coach van Man City te worden, moet ik eerst de beste trainer ter wereld zijn”

De cyclus van Pep Guardiola (52) die stilaan ten einde loopt bij Man City, Vincent Kompany (36) die als City-legende hoge ogen gooit in de hotseat van de autoritaire leider Burnley in ‘The Championship’. Eén plus één is ook over het Kanaal nog altijd twee, maar zover staat Kompany nog niet, zo zegt hij in een interview met BBC.