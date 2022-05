Rode Duivel Adnan Januzaj verlaat Real Sociedad na vijf seizoenen

Januzaj, vorige week nog opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League-duels in juni, streek in de zomer van 2017 neer in het Baskenland. De winger was in 167 wedstrijden voor Real Sociedad goed voor 23 doelpunten en 21 assists. Dit seizoen bleef Januzaj in La Liga op slechts drie goals steken. Vorig jaar won hij de Copa del Rey met de club uit San Sebastian.