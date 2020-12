Robinho komt donderdag opnieuw voor: moet Braziliaanse spits 9 jaar cel in?

Robinho werd in 2017 door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor deelname aan een groepsverkrachting in een Milanese nachtclub. Tegen die uitspraak tekende hij beroep aan. De voetballer zegt onschuldig te zijn. Donderdag komt hij opnieuw voor.

Robinho heeft zijn verleden niet mee. In 2009 werd de honderdvoudig Braziliaans international (28 doelpunten) al eens beschuldigd van verkrachting, toen hij nog voor het Engelse Manchester City speelde. In die zaak werd de spits later vrijgesproken.

Zonder club

Robinho debuteerde in 2002 bij Santos. Hij werd gebombardeerd tot opvolger van Ronaldo, maar zou die verwachtingen nooit helemaal kunnen inlossen. Drie jaar later trok hij naar Real Madrid. Hij zou nadien nog twee keer worden uitgeleend aan Santos, in 2010 door Manchester City en in 2014 door AC Milan. Op de erelijst van de Braziliaan prijken onder meer landstitels in Brazilië (2002, 2004), Spanje (2007, 2008), Italië (2011), China (2015) en Turkije (2020). Met de Seleçao won Robinho twee keer de Confederations Cup (2005, 2009) en de Copa America (2007).