Roberto Martínez “heel trots” op Vincent Kompany: “Hij had altijd al de mentaliteit van een trainer”

Roberto Martínez kondigde na het teleurstellende WK in Qatar zijn vertrek als bondscoach van de Rode Duivels aan. Lang zat de Spanjaard niet zonder werk, want intussen is hij in dezelfde rol aan de slag bij het Portugal van Cristiano Ronaldo. Eleven Sports zocht Martínez op in Lissabon om onder meer te praten over een oude bekende: Vincent Kompany. Ook Martínez is onder de indruk van de evolutie die zijn voormalige aanvoerder als coach doormaakt.

“Als speler dacht Vincent al als een trainer”, herinnert de Spanjaard zich. “Hij sprak veel en was altijd geïnteresseerd: in de tegenstander, hoe we zouden verdedigen... Hij dacht mee. Daarna ging hij zelfs een stapje verder en dacht hij na over hoe hij onze spelers kon verbeteren. Hij had altijd al de mentaliteit van een trainer. De Championship is écht een moeilijke competitie. Wat hij doet, toont aan dat hij er klaar voor is. Hij heeft al zijn ervaringen op een goede manier verwerkt tot zijn eigen methode, die goed aanslaat. Ik ben heel trots dat hij het zo goed doet.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Martínez had het in het interview ook over Eden Hazard, in wie hij tot het bittere einde het vertrouwen behield bij de nationale ploeg. Na het WK in Qatar vertrok Hazard, net als Martínez, bij de Duivels. “Eden was een geweldige aanvoerder", aldus Martínez. “Hij is en zal altijd een iconische speler van België zijn. Zijn toewijding was er altijd. Voor ons was het duidelijk dat het team mét Eden in de kleedkamer beter was dan zonder.”

Volledig scherm Martínez omhelst Hazard tijdens het WK in Qatar. © Photo News