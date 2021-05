Robben met tranen in de ogen na glansprestatie: “In mijn stoutste dromen is het EK het ultieme doel”

Het was pas de tweede keer dit seizoen dat Robben in de basis begon. Eerder was dat in september waarin hij in het duel met PSV na een halfuur een blessure opliep. Sindsdien volgden nog slechts drie invalbeurten. “Ik kom van ver. Dit is wat ik wilde: de club helpen, voetballen”, vertelde hij, kort na het duel waarin hij met een inspirerend optreden van tachtig minuten en twee assists op Alessio Da Cruz een voorname rol had vervuld in de 0-4-zege van Groningen tegen Emmen. “Als het dan eindelijk mag en het lukt, dan ben ik heel blij. Het is een lange weg geweest en ik wist dat de beloning een keer moest komen. Met twee assists blijkt dat ik nog belangrijk kan zijn.”