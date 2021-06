Ritchie De Laet deelde halfjaar kleedkamer met Ronaldo: “Toen ik ‘m versloeg met pingpong, kocht hij meteen een eigen tafel om te oefenen”

“Vraag maar wat je wil, maar ik weet niet wat ik me allemaal nog herinner”, knipoogt Ritchie De Laet als we hem zeggen waarover ons gesprekje gaat. Het is al 12 jaar geleden dat de Antwerp-verdediger en de Portugese klasbak op Old Trafford de kleedkamer deelden. Qua geheugenverlies blijkt het bij De Laet nog allemaal best mee te vallen. Cristiano Ronaldo is dan ook iemand die men niet snel vergeet.