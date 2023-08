Revolutie draait verkeerd uit: zonder Mbappé en Neymar opent PSG seizoen met gelijkspelletje

Aanwezig was hij wel, Kylian Mbappé. Hij ging even een kijkje nemen in de kleedkamer en volgde de match vanuit de tribune. Zijn toekomst in de Franse hoofdstad is hoogst onzeker. Hij heeft er nog een contract tot 2024, maar wil dat niet verlengen, waardoor PSG hem komende zomer transfervrij dreigt kwijt te spelen. Als de club dat scenario wil vermijden, dient Mbappé deze zomer verkocht te worden. Aan Real Madrid, is dan de vraag? Of verandert Mbappé toch nog van gedacht en start hij eerstdaags gesprekken op met zijn werkgever? Nieuwe coach Enrique hield hem alvast uit de selectie nadat hij ook al niet mee mocht op tournee door Azië.