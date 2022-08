“Respect, oude man, je bent zelf 75": zus Cristiano Ronaldo haalt uit naar Florentino Pérez nadat die niet happig is om haar broer terug te halen

Waar voetbalt Cristiano Ronaldo na het sluiten van de transfermarkt? ‘t Is een vraag die hij zelf de wereld in hielp door zijn vertrekwens bij Manchester United aan te kondigen. Niet publiekelijk, wel door makelaar Jorge Mendes te laten leuren bij zowat elke Europese topclub die dit seizoen in de Champions League actief is. Ronaldo wil nauwelijks een jaar na zijn grote terugkeer Old Trafford alweer verlaten omdat United na een nieuw desastreus seizoen veroordeeld is tot Europa League-voetbal. En op z'n 37ste wil CR7 geen tijd meer verspillen.

Maar Ronaldo heeft een probleem. Want ondanks zijn geweldige carrière en buitenaardse statistieken lijkt niemand te zitten wachten op de Portugese superster - ook ex-club Real Madrid niet. Een fan van de Spaanse grootmacht liep gisteren toevallig voorzitter Florentino Pérez tegen het lijf. Of hij Ronaldo niet terug naar Madrid wilde halen, vroeg de fan. “Hem terughalen? Hij is 38 jaar”, luidde de repliek van Pérez.

Een opmerking waar Katia Aveiro, de acht jaar oudere zus van Ronaldo, niet mee kon lachen. De zangeres - die zich overigens wel vaker laat betrekken in discussies op sociale media over haar broer - diende Pérez via Instagram van antwoord. “Hij is misschien 38 jaar oud (Ronaldo is 37, red.), maar hij kan twee meter hoog springen en daar drie minuten blijven hangen. En hij heeft geen grammetje vet. Respect, oude man, je bent zelf 75.”

Intussen lijkt Ronaldo zich te mogen opmaken voor zijn eerste basisplaats van het seizoen, morgen tegen Brentford. “Hij heeft goed getraind deze week, maar we zullen morgen wel zien”, aldus Man United-coach Erik ten Hag. Op de openingsspeeldag vorig weekend viel de Portugees 40 minuten in tegen Brighton (1-2-verlies).

