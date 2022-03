Recordaankoop Sowah is ook bij AZ een zorgenkind voor Club Brugge: “Bankzitter zijn heeft hem wakker geschud”

Buitenlands voetbal Gigi Buffon, 44 jaar maar nog lang niet klaar bij Parma: "Dit is mijn thuis”

44. Dat is de leeftijd waarop Gianluigi Buffon een nieuw contract voor twee jaar tekent bij zijn eerste liefde Parma. De club waar hij in 1995 zijn professioneel debuut maakte. De club die hem gemaakt heeft tot de man die hij nu is. De club die hem in de Calcio B meer dan ooit nodig heeft. “Ik ben teruggekeerd omdat ik altijd een diepe connectie heb gevoeld met de club en met de stad. Dit is mijn thuis”, vertelt Gianluigi aan de Italiaanse pers.

