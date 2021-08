RECONSTRUCTIE. Exact 10 jaar geleden trok Lukaku een eerste keer naar Chelsea: “Al na een week zag ik het niet meer zitten”

PREMIER LEAGUE Virgil van Dijk maakt donderdag mogelijk comeback na meer dan negen maanden blessure­leed

26 juli Er is licht aan het einde van de tunnel voor Virgil van Dijk (30). Donderdag maakt de Nederlandse verdediger mogelijk zijn rentree na meer dan negen maanden blessureleed. Dat vertelde Jürgen Klopp in aanloop naar de oefenwedstrijd van The Reds tegen Hertha BSC.