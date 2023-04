Real wint met 4-2 van Almeria dankzij hattrick van Benzema, assist voor Ramazani bij de bezoekers

Real Madrid, met Thibaut Courtois opnieuw onder de lat, heeft vlot de maat genomen van laagvlieger Almeria. Het werd 4-2 dankzij een hattrick van Karim Benzema voor de rust en een treffer van Rodrygo vroeg in de tweede helft. Real nadert zo tot op acht punten van leider Barcelona, dat later vanavond nog Real Betis ontvangt.

Voor aanvang van de wedstrijd keken de Madrilenen bang naar onder. Barcelona lijkt met een bonus van 11 punten al even zeker van de titel, dus moest Real vanavond absoluut winnen om eerste achtervolger Atlético af te houden in de strijd om plaats twee. De buren uit Madrid hadden woensdag nog gewonnen van Mallorca dankzij een knappe goal van Yannick Carrasco en bleven zo in het spoor van de Koninklijke. De thuisploeg wist dus wat hen te doen stond: winnen.

Die boodschap was duidelijk aangekomen. Na nauwelijks een kwartier voetballen stonden de bezoekers uit Almeria al 2-0 in het krijt. Twee keer stond Karim Benzema op de juiste plaats, twee keer bleef doelman Fernando kansloos achter. Almeria was evenwel niet van slag en voetbalde gretig mee. Onder meer onze jonge landgenoot Largie Ramazani was zeer bedrijvig en versierde kort voor het halfuur een grote kans op de aansluitingstreffer. Zijn schot vloog maar net naast het doel van Courtois.

Volledig scherm © AP

Zo’n vijf minuten voor de rust was de Belgische jeugdinternational dan weer té bedrijvig. Hij ging aan de overzijde te wild in op Lucas Vazquez en de Spanjaard ging gretig liggen. De ref twijfelde niet en legde de bal op de stip. Koud kunstje voor Karim Benzema, die zo voor een hattrick zorgde. Op slag van rust milderde Lazaro nog tot 3-1 op assist van Ramazani.

Nog geen vijf minuten ver in de tweede helft konden de boeken helemaal dicht. Rodrygo pakte uit met een knappe draaibeweging op de rand van de zestien, trapte in één tijd en liet Fernando zo kansloos achter. Op het uur naderden de bezoekers tot 4-2 via Robertone, maar meer dan dat zat er nooit in. De wedstrijd kabbelde verder naar het einde, al zorgde Camavinga met een rake kopbal nog bijna voor 5-2. Helaas voor de Fransman werd zijn doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

Real trok de 4-2 probleemloos over de streep en zet zo stadsrivaal Atlético onder druk. Zij spelen morgen uit bij Valladolid. De Koninklijke nadert ook tot op acht punten van Barcelona, dat later vanavond nog Real Betis ontvangt.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

