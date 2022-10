Real-voorzitter Pérez nog altijd bezorgd om “zieke” voetbalsport: “Jonge fans drijven weg van ons”

“Onze geliefde sport is ziek, vooral in Europa en zeker in Spanje. Voetbal verliest zijn positie als ‘s werelds toonaangevende sport”, zei Pérez op een algemene vergadering van de club. “Het meest verontrustende feit is dat jongeren steeds minder geïnteresseerd raken in voetbal. De competities trekken geen belangstelling van toeschouwers in de huidige vorm, behalve in de eindfase.”

Pérez was een van de belangrijkste architecten van de Super League, die minder dan 48 uur na de aankondiging in april vorig jaar stopte, na een protest van fans, regeringen en spelers. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Inter Milan en Atletico Madrid trokken zich daarom terug, maar Real Madrid, Barcelona en Juventus maken nog altijd deel uit van het initiatief.

Volledig scherm Super League? Nee, dat is 'Super Greed' (super hebzucht), aldus fans van Chelsea. © AP

De Super League daagde UEFA en FIFA voor een Spaanse rechtbank, die later advies vroeg van het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie, dat volgend jaar uitspraak zal doen. “De Super League blijft midden in Europese gerechtelijke procedures die het monopolie van de UEFA in het Europese voetbal aanvechten”, aldus Pérez.

Volgens Pérez treffen de grootste clubs elkaar te weinig in Europees verband. “Als we kijken naar de laatste Champions League-finalisten (Real Madrid en Liverpool): Liverpool is een historische club met zes Europa Cups en dan blijkt dat we in 67 jaar slechts negen keer tegen ze hebben gespeeld”, aldus Pérez, die graag een competitie in het leven wil roepen die enkel bestemd is voor grootmachten.