Real scherp voor scheidsrechter na puntenverlies tegen Girona: “Controversiële arbitrage houdt ons van de zege”

Ballon d'Or Ook dit was de Ballon d’Or: Mbappé uitgejouwd, bij Real stellen ze zich vragen bij ereplaats Courtois en 'team van het seizoen’

Sinds gisteren is het ook helemaal officieel: Karim Benzema is de winnaar van de Ballon d’Or. Daarover op zich kan er weinig twijfel bestaan, maar zelfs dan bleven ze in Madrid blijkbaar toch wat op hun honger zitten. En ook Kylian Mbappé zal zich wellicht iets anders hebben voorgesteld van zijn avondje uit in wat nochtans ‘zijn’ Parijs is...

18 oktober