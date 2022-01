Real - met Hazard 75 minuten tussen de lijnen - heeft weinig overschot tegen derdeklasser Alcoyano, Barça ontsnapt aan blamage

In een match waarin de Hazard van weleer wellicht altijd rust had gekregen, speelde hij 75 minuten. Zonder daarbij uit te blinken - net als vorige zondag speelde de Rode Duivel geen rol van betekenis. Real Madrid, dat vorig jaar rond deze tijd door diezelfde derdeklasser nog uit de beker gewipt werd, kende opnieuw veel moeite met Alcoyano. De club uit Alicante creëerde lange tijd de beste kansen - in de 66ste minuut maakte de derdeklasser zelfs gelijk.

Dankzij Asensio en een owngoal mocht Real toch naar de volgende ronde. Hazard maakte dan wel het grootste deel van de wedstrijd rond, zich in de kijker spelen deed hij andermaal niet of het moet dat ene passje bij de 1-2 naar Asensio geweest zijn. En zo dateert zijn laatste goal voor de Koninklijke nog steeds van 9 mei vorig jaar.

Barcelona ontsnapt aan blamage

FC Barcelona wist op de valreep ook een blamage te vermijden in de Copa del Rey. Het ging na rust op en over derdeklasser Linares en kwalificeerde zich voor de achtste finales (1-2). Halverwege hadden de Catalanen werk aan de winkel nadat ze met een 1-0 achterstand de kleedkamers indoken door toedoen van Hugo Diaz (19.). Xavi greep bij aanvang van de tweede helft in met de inbreng van Frenkie de Jong, Gerard Piqué en Ousmane Dembélé, en dat wierp z’n vruchten af. Dembélé (63.) hing de bordjes eerst in evenwicht en niet veel later tekende Ferran Jutgla (69.) voor de winning goal.