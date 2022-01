Real Madrid wint felbevochten Clásico van FC Barcelona en is eerste finalist Supercopa

Een Clásico in... Saoedi-Arabië. It’s all about the money. De Spaanse voetbalfederatie krijgt 300 miljoen euro om de Supercopa tien jaar in de Golfstaat te organiseren. Atlético Madrid (kampioen), Real Madrid (vicekampioen), FC Barcelona (Copa del Rey-winnaar) en Athletic Bilbao (Copa del Rey-finalist) trokken dit jaar naar het Midden-Oosten.