Real Madrid voor tweede keer in week tijd pijnlijk onderuit, Eden Hazard ziet gelijkmaker afgekeurd

Na Sheriff in de Champions League, nu ook bij Espanyol in La Liga. Real Madrid heeft zichzelf voor de tweede keer deze week lelijk te kijk gezet. Na de sensationele thuisnederlaag tegen het Moldavische Sheriff Tiraspol (1-2), was promovendus Espanyol met 2-1 te sterk voor de ‘Koninklijke’. Eden Hazard mocht pas als derde aanvaller invallen, toen Benzema net de aansluiting had gevonden. Rodrygo en Jovic gingen hem vooraf. Eden blijft laag in Ancelotti’s pikorde. Bijna wel een lichtpunt. Met een knappe knal zorgde hij in de slotfase voor de tweede Madrileense goal, maar Benzema bleek bij het afleggen net buitenspel te staan. Sneu voor de Rode Duivel.