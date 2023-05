Real Madrid vermijdt pas in absolute slotfase nieuw puntenverlies tegen Vallecano

De Spaanse landstitel is al gaan vliegen, maar Real Madrid is wel nog in een gevecht met stadsrivaal Atlético om de tweede plaats verwikkeld. In die optiek kon het thuis tegen Vallecano dus maar beter winnen, zeker na het verlies bij Valencia afgelopen zondag.

Real maakte weinig indruk in de eerste helft, maar ging wel met een voorsprong rusten. Karim Benzema maakte er op het halfuur 1-0 van nadat de thuisploeg het spel snel hervatte na een scheidsrechtersbal. Vallecano was razend, maar het Real-feestje ging - terecht, overigens - door.

In de stand is Real nu alleen tweede, met twee punten meer dan Atlético. Voorlopig toch, want Carrasco en co komen later vanavond nog in actie.