Real Madrid trekt Amerikaanse dokter aan die hielp bij operatie Hazard

Opvallend bericht in de Spaanse kwaliteitskrant ABC. Daniel Cooper komt de medische cel van Real Madrid versterken. De Amerikaan is orthopedisch chirurg aan de Carrell Clinic in Dallas en stond zijn vriend dr. Eugene Curry in de operatiezaal bij toen die Eden Hazard in maart 2020 opereerde aan de enkel.

Cooper kent het medische dossier-Hazard als zijn broekzak. Hij is gespecialiseerd in sportblessures en als dusdanig tevens hoofd van de medische staff van de Dallas Cowboys (NFL). Cooper is gevraagd om bij Real Madrid - deels vanuit Amerika, deels vanuit Madrid - elke blessure van een second opinion te voorzien inzake diagnose en revalidatieschema. De Koninklijke had afgelopen seizoen te maken met meer dan 60 (spier)blessures. Maar vooral is het dus iemand die bekend is met het medische verleden van Hazard. Die wordt in de laatste week van juli opnieuw op training verwacht, maar Hazard herstelt momenteel nog van een contractuur in de hamstrings die hij opliep in de EK-match tegen Portugal. Is de in Amerika fel geprezen dr. Cooper de missing link in het genezingsproces van Eden Hazard?